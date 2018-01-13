بعد استقالته.. فيصل بن تركي يشكر ” المطلق ” ويبارك لـ ” الحمالي “

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس نادي النصر السابق فيصل بن تركي، اليوم السبت، رسالة شكر إلى الكابتن صالح المطلق عقب إعلانه أمس عن استقالته من منصب المدير الرياضي التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر.

وقال ” تركي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أشكر الكابتن صالح المطلق على العمل الكبير وبكل إخلاص وتفاني إبان توليه رئاسة اللجنة الفنية بنادي النصر “.

وفي السياق ذاته بارك ” تركي ” لسعود الحمالي بالمنصب الجديد، قائلًا: ” أبارك للكابتن سعود الحمالي توليه منصب المدير الرياضي التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر مع تمنياتي له بالتوفيق والنجاح ان شاءالله بهذه المهمة “.

وكان رئيس النصرالحالي سلمان المالك، أصدر أمس قرارًا بتعيين سعود الحمالي بدلًا من صالح المطلق، في منصب المدير الرياضي التنفيذي، على أن يتم خلال يومين إعادة تشكيل الأجهزة الإدارية لجميع فرق كرة القدم بالنادي.