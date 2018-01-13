خيركم تعمم حلقات التلقين على مساجد جدة

نايف السالم(صدى):

بدأت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بتعميم حلقات التلقين على كافة مساجد محافظة جدة وذلك بعد نجاح تجربتها العام الماضي والتي أقيمت بمجمع الراجحي المسائي بحي مدائن الفهد.

من جهته بيّن مدير عام جمعية خيركم الأستاذ صابر بامخرمة أن حلقات التلقين ستعمم في كافة مساجد المحافظة وهي تعنى بحفظ وإتقان جزء عم لطلاب التمهيدي والصف الأول ابتدائي بطريقة التلقين لمدة عام، وخُصصت لهذه الفئة العمرية للتأسيس الصحيح لقراءة القرآن الكريم وتقويم ألسنة الصغار وتطبيق بعض أحكام التجويد الأساسية، ولكون المستفيدين من الأطفال فإن الحلقات ستكون من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، أما الخميس فسيخصص للنشاط و الترفيه.

وذكر بامخرمة أن منهجية الحفظ بشكل عام على طريقة التلقين وتكون بثلاث طرق بداية بالتلقين الجماعي بأن يقوم المعلم بتلقين الطلاب بحيث يقرأ لهم الآية ثم يرددها الطلاب خلفه حتى يضبطونها وهكذا حتى يتم الحفظ والإتقا ، والتلقين على شكل مجموعات بأن يقسم المعلم الطلاب على مجموعات حسب مستواهم ويقوم بتلقينهم الآية ثم يرددونها خلفه حتى يحفظونها، وآخر الطرق هي التلقين الفردي بأن يكون التلقين لطالب واحد أي يقرأ المعلم الآية ويرددها الطالب بعده.

يذكر أن جمعية خيركم خصصت عدداً من البرامج والأنشطة للأطفال في حلقات القرآن ودور التحفيظ النسائية كبرنامج براعم الذكر، والقاعدة النورانية، وتطبيق قرآننا العظيم، وتطبيق فلذاتنا الإلكتروني الموجه للأطفال والأشبال لمن هم أقل من 15 سنة.