نجوى كرم تحيي حفلا على مسرح ” الشيخ جابر الأحمد ” بالكويت

نورة الشهري (صدى):

كشفت المطربة نجوى كرم، اليوم السبت، عن إحيائها لحفلًا غنائيًا بالكويت، داعيه جمهورها للحضور.

وأعلن الحساب الرسمي لـ ” كرم ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، عن الحفل مغردًا: ” تلتقي شمس الغنية نجوى كرم جمهورها في الكويت في حفل ستحييه نهار الخميس ٢٥ يناير على مسرح الشيخ جابر الأحمد الثقافي. احجزوا بطاقتكم الآن “.

يذكر أه كان من المقرر أن تطرح نجوى كرم أغنية جديدة تزامنًا مع بداية 2018، إلا أنها تراجعت عن كرحها؛ نظرًا لشعورها بأن الوقت غير مناسب الأن.