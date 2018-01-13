بالفيديو.. تفعيل التحويلة المرورية الجديدة لقطار الرياض على طريق العليا

حمود العنزي(صدى):

أعلن قطار الرياض، اليوم السبت، عن تفعيل التحويلة المرورية الجديدة على طريق العليا طريق الامير محمد بن عبدالعزيز، التحلية والواقع ضمن المسار الأزرقـ وذلك بالتعاون مع إدارة مرور الرياض.

وكان الحساب الرسمي لقطار الرياض على موقع ” تويتر ” ، قد بثّ مقطع فيديو لتوضيح طريقة التحويلة الجديدة ومزاياها.