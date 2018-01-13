بالفيديو.. تفعيل التحويلة المرورية الجديدة لقطار الرياض على طريق العليا
أعلن قطار الرياض، اليوم السبت، عن تفعيل التحويلة المرورية الجديدة على طريق العليا طريق الامير محمد بن عبدالعزيز، التحلية والواقع ضمن المسار الأزرقـ وذلك بالتعاون مع إدارة مرور الرياض.
وكان الحساب الرسمي لقطار الرياض على موقع ” تويتر ” ، قد بثّ مقطع فيديو لتوضيح طريقة التحويلة الجديدة ومزاياها.
يوم السبت القادم الموافق 26 ربيع الآخر 1439هـ .. و بالتعاون مع إدارة مرور الرياض، البدء في تفعيل التحويلة المرورية على شارع العليا#دربك_أسهل@eMoroor pic.twitter.com/hHEEKUNrHi
— قطار الرياض (@RiyadhTransport) January 11, 2018
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