هيلاري كلينتون تشن هجوما على ” ترامب ” وتصفه بـ ” الجهل “

واشنطن(صدى):

شنت هيلاري كلينتون، السياسية الديمقراطية،اليوم السبت، هجومًا ناريًا ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل.

وكان الرئيس الأمريكي وصف بعض الدول بأنها حثالة، الخميس الماضي، خلال اجتماع، مع مجلس الشيوخ يتعلق بالهجرة، أُقيم بالبيت الأبيض، حيث قالت ” كلينتون ” ، إن تصريحات ترامب عنصرية، وجاهلة.

وغردت ” كلينتون ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” إن اليوم هو الذكرى السنوية لزلزال هايتي المدمر، الذي وقع قبل 8 سنوات، وبدلًا من أن يكون يوم لتكريم شعب هايتي الصامد والتأكيد على أن أمريكا ملتزمة بمساعدة جيراننا، يخرج لنا ترامب بتصريحات جاهلة وعنصرية ” .

وجاءت تعليقات ” ترامب ” المثيرة للجدل نصًا: ” لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص القادمين من حثالة الدول إلى هذا البلد؟، ينبغي أن نستقبل مزيدًا من الناس من النرويج، لماذا نحتاج إلى مزيد من الهايتيين؟ ” .

وتأتي كلمة ” حثالة ” في إشارة إلى دول أفريقية وهايتي والسلفادور، وهو ما أدى إلى موجه استنكار عارمة على مستوى دولي.