بالفيديو.. غرق أحد شوارع طريف في المياه المهدرة.. ومغردون يطالبون بسرعة التدخل

خالد الضبيبي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتسرب المياه في أحد شوارع طريف؛ الناتج عن إهمال متابعة مكتب المياه بطريف لخزانها الواقع غرب المحكمة الشرعية.

وظهر في الفيديو أحد الشوارع وهي غارقة في المياه، ما يعود بالضرر على البنة التحتية للمدينة ويعرض حياة السكان للخطر نتيجة انتشار الأمراض بالإضافة إلى إهدار مئات الليترات من المياه في الشوارع.

وأكد مغردون أن هذا الأمر تكرر عدة مرات، حيث تعرض الشارع للغرق لأكثر من مرة، مناشدين المسئولين والجهات المختصة بمتابعة الأمر.