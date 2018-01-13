ليفربول يمنح لـ لاعب جديد قميص ” جيرارد ” للمرة الأولى منذ اعتزاله

ماجد محمد(صدى):

بعد أنباء تعاقد ليفربول مع لاعب لايبزيج الألماني، الغيني نابي كيتا، تعويضًا لرحيل فيليب كوتينيو إلى برشلونة، نشر اللاعب صورة له حاملًا قميص ليفربول.

وأكثر ما أثار انتباه المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، هو حمل اللاعب لقميص رقم 8 والذي يعود إلى الأسطورة ستيفن جيرارد، نجم ليفربول.

يُذكر أنه في حالة ارتداء اللاعب الألماني لقميص ” جيرارد ” سيصبح أول لاعب يرتديه، منذ اعتزال أسطورة ليفربول.

واتفق ليفربول في وقت سابق على ضم ” كيتا “، خلال الصيف المقبل، إلا أن رحيل كوتينيو عجل باتمام الصفقة، حيث أشارت مصادر إلى أن ليفربول يرغب في الحصول على اللاعب الغيني خلال يناير الجاري، معلنًا عن استعداده لدفع 15 مليون يورو لانتقال اللاعب الفوري، فضلا عن قيمة الصفقة الأساسية وهي تراوح بين 65 :75 مليون .