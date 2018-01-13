رئيس الوزراء اليمني يشيد بالدور الإغاثي للمملكة في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

أشاد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم السبت، بالدور الإغاثي الذي تقدمه دول الخليج إلى الشعب اليمني في مواجهة انتهاكات ميلشيات الحوثي الإرهابة.

و أكد ” بن دغر ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن مساعدات التحالف العربي بقيادة المملكة للشعب اليمني، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الإغاثة الكويتية تساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة اليمنيين.

وأوضح أنه تم توجيه اللجنة العليا للإغاثة بتخصيص 100 ألف دولار؛ لدعم مستشفى باصهيب وتزويده بالأجهزة والمستلزمات اللازمة؛ لتوسيع نطاق العمل الإغاثي والحصول على تمويلات إضافية للانتقال للمرحلة الثانية من العملية الإغاثية المرتبطة بحياة الناس.