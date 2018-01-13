” عمل مكة ” يتابع حالة مسن يسكن في مكان غير ملائم بالطائف

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة العملو التنمية الاجتماعي، خالد أباالخيل، أن فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة تابع اليوم السبت، ميدانيًا حالة أحد المسنين بمحافظة الطائف يسكن في مكان غير ملائم.

وقال أبا الخيل في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” باشر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ميدانيًا اليوم (السبت)، حالة أحد المسنين بمحافظة الطائف يسكن في مكان غير ملائم، وتم تقديم الرعاية اللازمة له، واستضافته في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالمحافظة ” .