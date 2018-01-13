مغنِ أمريكي يتهم المخابرات بتوريطه في نشر أكاذيب عن ترامب وموسكو

واشنطن(صدى):

صرّح الملحن والمغني الأمريكي، ريتشارد ميلفيل هول، بأن المخابرات المركزية طلبت منه نشر شائعات عن وجود علاقة غير مقبولة بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب وروسيا.

وأشار إلى أنه التقى بأصدقاء يعملون في أجهزة المخابرات الأمريكية قبل عام، وقد قدّموا له بعض المعلومات، بالإضافة إلى ما يسمى بـ ” ملف ترامب ” ، الذى يزعم بأن موسكو تملك مآخذ ملموسة ضد ترامب.

وطلبوا منه نشر هذه المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحجة ان لديه الكثير من المتابعين، وبالفعل نشر في فبراير 2017، سلسلة التسجيلات فى الشبكات الاجتماعية، نقلا عن أصدقاء فى واشنطن، وشدد على أنها موثوقة دون أن يقدم أى دليل على صحة ذلك.