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بالفيديو.. نادين نجيم قبل عمليات التجميل

بالفيديو.. نادين نجيم قبل عمليات التجميل
أماني الغامدي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ، مٌشيرين إلى اجراءها العديد من عمليات التجميل بوجهها وتحولها إلى فنانة جميلة .

وظهرت نادين في الفيديو وهي تجلس مع فنانين خلال حفل كوميدي على إحدى القنوات اللبنانية ، حيث ظهرت ملامحا متغيره عن ملامح وجهها اليوم ، ما يؤكد خضوعها لعدد من عمليات التجميل التي حسنت من مظهرها .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2623 ] نشر منذ 43 دقيقة

اولا مو مبين انها خضعت لعمليات نجميل المفروض يكتب ضورتها بغير المكياج و الثانية بالمكياج و هناك مثل يقول لبس البوصة تبقي عروسة

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