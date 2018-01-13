بالفيديو.. نادين نجيم قبل عمليات التجميل
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ، مٌشيرين إلى اجراءها العديد من عمليات التجميل بوجهها وتحولها إلى فنانة جميلة .
وظهرت نادين في الفيديو وهي تجلس مع فنانين خلال حفل كوميدي على إحدى القنوات اللبنانية ، حيث ظهرت ملامحا متغيره عن ملامح وجهها اليوم ، ما يؤكد خضوعها لعدد من عمليات التجميل التي حسنت من مظهرها .
. #نادين_نسيب_نجيم قبل سنوات 🌸 . خلي شعرج وحافظي عليه صحي وعدليه ولبسي بواريكهم كشخي فيها وغيري ستايلج من غير ماتعبين شعرج😋💖 @usabeautystore @usabeautystore . . #فوز_الفهد #حليمه_بولند #فرح_الهادي #الكويت #احلام_الشامسي #تركيا #هنادي_الكندري #افنان_الباتل #السعوديه #خلود_امين #خلود_الصغيرة #حلا_الترك #لندن #جده #شوجي #سعد_المجرد #هيا_عبدالسلام #مي_العيدان #بلقيس_فتحي #المودل_روز #فجر_السعيد
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2623 ] نشر منذ 43 دقيقة
اولا مو مبين انها خضعت لعمليات نجميل المفروض يكتب ضورتها بغير المكياج و الثانية بالمكياج و هناك مثل يقول لبس البوصة تبقي عروسة