بالفيديو.. نادين نجيم قبل عمليات التجميل

أماني الغامدي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ، مٌشيرين إلى اجراءها العديد من عمليات التجميل بوجهها وتحولها إلى فنانة جميلة .

وظهرت نادين في الفيديو وهي تجلس مع فنانين خلال حفل كوميدي على إحدى القنوات اللبنانية ، حيث ظهرت ملامحا متغيره عن ملامح وجهها اليوم ، ما يؤكد خضوعها لعدد من عمليات التجميل التي حسنت من مظهرها .