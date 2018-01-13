” آل الشيخ ” يهدي الأهلي المصري 2 مليون جنيه لفوزه بالسوبر
أعلن النادي الأهلي المصري، عن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أهدى النادي 2 مليون جنيه بمناسبة الفوز بكأس السوبر.
وقال النادي في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” معالي المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي يهدي النادي 2 مليون جنيه بمناسبة الفوز بكأس السوبر المصري “.
يذكر أن الأهلي المصري فاز بكأس السوبر المصري بهدف نظيف بشباك النادي المصري، في المباراة التي أقيمت مساء أمس في استاذ هزاء بن زايد في الإمارات.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 53 دقيقة
اذا ملزم على المصارنه…
اليست بطون فقراء مصر أولى بالملايين ….؟
ابدكوش تجاوب..؟
فهد[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 14 دقيقة
ياجماعة افهموا الموضوع اكبر من كونه دعم رياضة