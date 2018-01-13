” آل الشيخ ” يهدي الأهلي المصري 2 مليون جنيه لفوزه بالسوبر

ماجد محمد(صدى):

أعلن النادي الأهلي المصري، عن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أهدى النادي 2 مليون جنيه بمناسبة الفوز بكأس السوبر.

وقال النادي في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” معالي المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي يهدي النادي 2 مليون جنيه بمناسبة الفوز بكأس السوبر المصري “.

يذكر أن الأهلي المصري فاز بكأس السوبر المصري بهدف نظيف بشباك النادي المصري، في المباراة التي أقيمت مساء أمس في استاذ هزاء بن زايد في الإمارات.