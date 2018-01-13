بطل مصارعة مصري يتعرض إلى اعتداء بالأسلحة البيضاء

ماجد محمد(صدى):

تعرّض بطل المصارعة المصري عبداللطيف منيع، إلى الاعتداء من قبل مجهولون في عقب الانتهاء من تدريبه الصباحي أمس الجمعة، بمحافظة الدقهلية.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن المجهولون اعتدوا بالأسلحة البيضاء على بطل المصارعة، ما أحدث قطعاً في إصبعين بيده، وقد نقلت سيارة الإسعاف اللاعب إلى مستشفى خاص بالمنصورة.

وقال والد بطل المصارعة، إن ابنه تعرّض إلى قطع في السبابة والوسطى في يده اليسرى، و كدمات على كتفه، بالإضافة إلى إجراء الطبيب جراحة له استمرت نحو 5 ساعات.