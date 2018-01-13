الأرسنال يفكر في صفقة تبادلية مقابل الاستغناء عن سانشيز لـ ” اليونايتد “

نواف السالم(صدى):

يبدو أن المدير الفني للأرسنال أرسين فينغر، يسعى لإبرام صفقة تبادلية مع اليونايتد خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

كان جوزيه مورينيو، المدير الفني لليونايتد، أبدى رغبته في الحصول على خدمات لاعب الأرسنال سانشيز، وعلى الجانب الأخر يريد فينغر أن يضم الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب اليونايتد إلى صفوفه.

وكشفت مصادر عن تفكير ” فينغر ” في التعاقد مع الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد، مقابل رحيل التشيلي أليكسيس سانشيز إلى صفوفه في صفقة تبادلية.

يذكر أن عقد سانشيز ينتهي في الصيف المقبل إلا أنه كشفت مصادر عن إمكانية رحيله خلال الانتقالات الشتوية.

ووضع الأرسنال مبلغ 35 مليون استرليني لبيع اللاعب سانشيزإلى اليونايتد، بينما لا يرغب الشياطين الحمر في دفع أكثر من 20 مليون استرليني.