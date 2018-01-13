عضو حوثي يكشف فساد وسرقة الميلشيات لأموال الشعب اليمني

فهمي محمد(صدى):

علق السياسي اليمني علي البخيتي، اليوم السبت، على نهب وسرقة الحوثيين لأموال وخيرات الشعب اليمني، وتصريحاتهم المتزايدة بأن المقاتلين لا يجدون ما يأكلونه.

ونشر ” البخيتي ” صورة لغنائم الحوثيين من عمليات السطو والشرقة على الشعب اليمني، معلقًا ” قال عبدالملك الحوثي أن المقاتلين في الجبهات لا يجدون ما يأكلونه، طيب وهذا العسل الي بتجمعوه من الناس اين بيسير؟ أكيد للطيرمانات ولدعم جبهة الزواج مثنى وثلاث ورباع والمساكين لهم القبور والفقر والجوع والمرض والكُتن “.

ومن جانبه أكد عضو اللجنة الثورية التابعة لميلشيات الحوثي محمد المقالح، أن قيادات الحوثي تمارس أكبر عمليات الفساد والنهب باسم المجهود الحربي، قائلًا ” مليارات تذهب باسم المجهود الحربي إلى جيوب الفاسدين “.