” هدف ” يوضح طريقة تسجيل المرأة العاملة في برنامج ” وصول “

حمود العنزي(صدى):

أعلن الحساب الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم السبت، عن طريقة تسجيل المرأة العاملة في برنامج دعم نقل المرأة العاملة ” وصول ” .

وأوضح ” هدف ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يمكن للمرأة العاملة التسجيل في البرنامج من خلال زيادرة الموقع الإلكتروني التالي هنا .

يُذكر أن برنامج ” وصول ” هو مبادرة من ” هدف ” بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بهدف إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن العاملات السعوديات في القطاع الخاص؛ لزيادة نسبة مشاركة المرأة ولدعم استقرارها الوظيفي.