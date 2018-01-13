الفيصلي يهاجم بـ ” سراج ” في مواجهة ” بيسمارك “

طلال الغامدي(صدى):

كشف المدير الفني لنادي الفيصلي، فوك رازوفيتش، اليوم السبت، عن القائمة الأساسية والبدلاء التي سيخوض بها مواجهة القادسية في إطار الجولة الـ 17 من دوري المحترفين.

وجاءت القائمة الأساسية للمباراة كالتالي:

مصطفى ملائكة، حمد آل منصور، إيفور روسي، سلطان الدعيع، سلطان الغنام، عمر عبد العزيز، خالم هايلند، فهد حمد، لويس قوستافو، روجيرو، إسلام سراج.

وشملت قائمة البدلاء كل من :

إبراهيم زايد، وسام السويد، محمد أبو سبعان، عبد الله عواجي، سلطام مندش، منصور حمزي، محمد مجرشي.

وكشف المدير الفني لنادي القادسية، باولو بوناميغو، عن تشكيلة اللقاء،التي سيواجه بها الفيصلي، والتي جاءت كالتالي:

حارس مرمى: فيصل مسرحي، محمد خبراني، عبد المحسن فلاته، ياسين برناوي، عبد الرحمن العبيد، محمد فتاو، هيرفي، نايف هزازي، التون جوزيه، ستانلي أوهاوتشي، بيسمارك فيريرا.

وجاءت قائمة البلادء كالتالي:

محمد عسيري، فواز فلاته، إبراهيم الشعيل، مازن أبو شرارة، حمد الجيزاني، فهد الجهني، وسام وهيب، عبد الرحمن القرني، أحمد كرنشي.