أب يدعو المعتدين على ابنته لحضور جنازتها
أقدم والد طفلة أسترالية ، على القيام بخطوة جريئة ودعوة متابعون لابنته عبر الأنترنت لحضور جنازتها ، لرؤية المأساة التي تسببوا بها ، عقب انتحارها بسبب سخريتهم منها .
وكانت انتحرت فتاة أسترالية تبلغ من العمر 14 عاماً ، بعدما سخر منها ” المتصيدون على الإنترنت ” .
وقال والدها تيد عبر صفحته على فيسبوك : ” إذا كان الناس يعتقدون أنها مزحة تؤكد لهم تفوقهم على غيرهم من خلال السخرية القاسية وإذلال الآخرين، فأنا أدعو كل من سيرى هذا الإعلان ممن تسببوا في انتحار ابنتي، لحضور مراسم الجنازة ولرؤية الكارثة التي تسببوا بها “.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23114 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا. بعض الناس يسخر بخلق الله وكانه هو خلقهم ما يعلم انه يعترض على خلق ربه الذي خلقه وقادر على تغير حاله
بنت النور[ عدد التعليقات: 737 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم❤️