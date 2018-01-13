أب يدعو المعتدين على ابنته لحضور جنازتها

متابعات(صدى):

أقدم والد طفلة أسترالية ، على القيام بخطوة جريئة ودعوة متابعون لابنته عبر الأنترنت لحضور جنازتها ، لرؤية المأساة التي تسببوا بها ، عقب انتحارها بسبب سخريتهم منها .

وكانت انتحرت فتاة أسترالية تبلغ من العمر 14 عاماً ، بعدما سخر منها ” المتصيدون على الإنترنت ” .

وقال والدها تيد عبر صفحته على فيسبوك : ” إذا كان الناس يعتقدون أنها مزحة تؤكد لهم تفوقهم على غيرهم من خلال السخرية القاسية وإذلال الآخرين، فأنا أدعو كل من سيرى هذا الإعلان ممن تسببوا في انتحار ابنتي، لحضور مراسم الجنازة ولرؤية الكارثة التي تسببوا بها “.