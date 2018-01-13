حكم صربي يُدير الكلاسيكو.. وأمريكي لمباراة الفيصلي والقادسية

ماجد محمد(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم السبت، عن حكام مباريات اليوم، في إطار الجولة الـ 17 من دوري المحترفين.

ويدير مباراة الهلال والاتحاد، المقرر إقامتها على ملعب الملك فهد في تمام الساعة الـ 8، الحكم الصربي ميلوراد ماجيتش، بمساعدة كل من ميلوفان ريزتيش، وداليبور ديورديفيتش، وشكري الحنفوش.

وعن طاقم حكام مباراة الفيصلي والقادسية المقرر إقامتها على ملعب الملم سلمان، في تمام الساعة 3:25 عصرًا ، يديرها الحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح، بمساعدة كل من كوري باركر، وآدم وينكوسكي، ومشاري المشاري.