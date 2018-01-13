” الفن السابع ” يبدأ فعالياته بأحدث الأفلام الكرتونية العالمية

نايف السالم(صدى):

تبدأ فعالية ” الفن السابع ” في مسرح المركز الإعلامي لوكالة الأنباء السعودية ” واس ” بمدينة الرياض، أولى عروضها في المملكة في الفترة ما بين 18 يناير حتى 31 مارس 2018.

وتبدأ الفعالية بأحدث الأفلام الكرتونية العالمية خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، على أن تصاحبها أنشطة خفيفة لتعليم الرسوم المتحركة اليابانية والتصوير الفوتوغرافي للأطفال.

وتشمل الفعالية عرض أفلام كرتونية عالمية مثل ” السنافر، the son of bigfoot، Paddington 2 ” على شاشة مسرح ” واس ” المزودة بتقنيات أنظمة حديثة، كما ستتضمن الفعالية العديد من المفاجأت التي تبهج الحضور وإقامة مسابقات مشوقة تحفز الأطفال مع أسرهم على التفكير الإبداعي.

ويمكن حجز مقعد مشاهدة عروض الأفلام الكرتونية خلال فترة أيام العرض المعلنة، من خلال شراء تذكرة الدخول عبر الموقع ” هنا “.