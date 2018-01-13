خبير مناخ: انخفاض درجات الحراراة على المناطق الشمالية بداية من الأحد

سالم المطيري(صدى):

كشف الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، اليوم السبت، أنه بداية من غدًا سيشهد الطقس انخفاض طفيف في درجات الحراراة.

وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” متوقع انخفاض طفيف، وجديد بدرجة الحرارة، تؤثر على المناطق الشمالية من يوم غد الأحد، وتصل الوسطى يوم الاثنين، وجنوب الوسطى مساء الاثنين، ثم الشرقية فالغربية ونجران، هذا والله أعلم ” .

وفي سياق مختلف قال ” المسند ” في تغريدة أخرى: ” عند نهاية المربعانية يُرى نجم النسر الطائر ( Altair) وهو نجم نير يشرق في اتجاه الشرق تماماً حوالي الساعة 05:53 وظهوره للعيان أذان بنهاية المربعانية كما لاحظ العرب ذلك هذا والله أعلم”، مستكملًا: ” أقصى وقت لدخول وقت صلاة الفجر خلال العام وسيستمر بمشيئة الله تعالى حتى قبيل نهاية يناير، وفي هذه الأيام شروق متأخر للشمس وهو يمثل الحد الأقصى للشروق على مدار السنة”.