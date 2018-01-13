خبير مناخ: انخفاض درجات الحراراة على المناطق الشمالية بداية من الأحد
كشف الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، اليوم السبت، أنه بداية من غدًا سيشهد الطقس انخفاض طفيف في درجات الحراراة.
وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” متوقع انخفاض طفيف، وجديد بدرجة الحرارة، تؤثر على المناطق الشمالية من يوم غد الأحد، وتصل الوسطى يوم الاثنين، وجنوب الوسطى مساء الاثنين، ثم الشرقية فالغربية ونجران، هذا والله أعلم ” .
وفي سياق مختلف قال ” المسند ” في تغريدة أخرى: ” عند نهاية المربعانية يُرى نجم النسر الطائر ( Altair) وهو نجم نير يشرق في اتجاه الشرق تماماً حوالي الساعة 05:53 وظهوره للعيان أذان بنهاية المربعانية كما لاحظ العرب ذلك هذا والله أعلم”، مستكملًا: ” أقصى وقت لدخول وقت صلاة الفجر خلال العام وسيستمر بمشيئة الله تعالى حتى قبيل نهاية يناير، وفي هذه الأيام شروق متأخر للشمس وهو يمثل الحد الأقصى للشروق على مدار السنة”.
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