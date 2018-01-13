بالفيديو .. لحظات مؤثرة لأسرة تودع عاملة بعد 33 عاما من خدمتهم
أظهر مقطع فيديو مؤثر، لحظات وداع أسرة سعودية لعاملة منزل مسلمة أثناء عودتها إلى بلادها بعد قضاء 33 عاماً في خدمتهم.
وبيّن المقطع السيدة العاملة في حالة صحية سيئة؛ لذلك اتمنعت عن العمل وستعود إلى بلادها بعد إفناء حياتها في خدمة الأسرة وتربية أطفالها.
وعانق أفراد الأسرة، السيدة بحرارة، فيما ظلت الأخيرة تبكي متأثرة بترك الأسرة التي ظلت معها أكثر من ربع قرن.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم من الأجانب من هو اقرب اليك من رحمك …
يا إخوه خذوا العبره .. هذه المسكينه افنت شبابها وعمرها لأجل لقمة العيش ..فستحضروا نعمة الله عليكم بأن أطعمكم وآمنكم من خوف…
ألا بالشكر تدوم النعم وبالكفر تحل النقم
ولد الشمال[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
لا تسالوا الطَـيـٍورٍ لماذا غآٍدًرٍت اوطَـآٍنًهآ!.بل اسالواالظروف التي اجـِبرٍتها علـّۓ الررحًـيـٍل 🚶🏽♀
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 1 ساعة
*يالله رحمتك موقف صعب ومؤثر وشكلها تستاهل الخادمة التعامل الطيب من العائلة الكريمة*
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2011 ] نشر منذ 1 ساعة
العش رة صعبة والفراق اصعب على اهل الطيب والوفاء
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا المقطع يجب ان ينتشر ليجم من يعمم الإساءة للسعوديين ….
سبحان الله بالأمس احتظنتهم وهم بالمهد اطفالا… واليوم تودعهم بالحضن وهم رجالا
بنت النور[ عدد التعليقات: 737 ] نشر منذ 56 دقيقة
شي يقطع القلب 💔 والله يستر عليها ويوفقها ماقصرت
سلطان[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 54 دقيقة
اتمنى ان يستمروا بالتواصل معها وزيارتها في بلدها والتكفل بكل ماتحتاج اليه في هذا العمر لينالوا الاجر والثواب والشعب السعودي كريم وسخي واسال الله ان يثيبهم وما شاهدنا يدل على العلاقه القويه وحسن التعامل بينها وبين الاسره الكريمه
مندبله تسبده[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله المستعان
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 52 دقيقة
والله مؤثر انا جالس اطالع واصيح
في ناس ارحم من ناس قريبين منك
ابوعبيد[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 51 دقيقة
مااجمل الوفاء . اكيد هذة الاسرة تمثل اغلب الاسر السعودية .
Tareq[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 7 دقائق
دمّعت غصب
الله يجزاها خير ويعوّضها الجنه