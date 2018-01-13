بالفيديو .. لحظات مؤثرة لأسرة تودع عاملة بعد 33 عاما من خدمتهم

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو مؤثر، لحظات وداع أسرة سعودية لعاملة منزل مسلمة أثناء عودتها إلى بلادها بعد قضاء 33 عاماً في خدمتهم.

وبيّن المقطع السيدة العاملة في حالة صحية سيئة؛ لذلك اتمنعت عن العمل وستعود إلى بلادها بعد إفناء حياتها في خدمة الأسرة وتربية أطفالها.

وعانق أفراد الأسرة، السيدة بحرارة، فيما ظلت الأخيرة تبكي متأثرة بترك الأسرة التي ظلت معها أكثر من ربع قرن.