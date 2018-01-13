” ريبيري ” : أرغب في الاستمرار لفترة طويلة مع البايرن

ماجد محمد(صدى):

قال الفرنسي فرانك ريبيرى، لاعب بايرن ميونخ، إنه يشعر بالسعادة في ظل تواجده مع الفريق وبين الجمهور، مؤكدًا على رغبته في التجديد للنادي.

وأضاف ” ريبيري ” ، أنه يريد الاستمرار مع البايرن لفترة طويلة، طالما صحته جيدة، حيث من المقرر أن ينتهي عقده بانتهاء الموسم الجاري.

وفيما يتعلق بهدفه في شباك ليفركوزن، قال: ” من دواعي سروري أن أسجل هدفي الأول في الدوري هذ الموسم، لأن المواجهات في ملعب باير ليفركوزن دائما تكون صعبة”، مشيرًا إلى أن البايرن ظهر بأداء جيد.

يُذكر أن البايرن تغلب على ليفركوزن، الليلة الماضية، في إطار الأسبوع 18 بالدورى الألمانى، بثلاثة أهداف مقابل هدف.