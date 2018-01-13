بإنجازات أصحاب الهمم.. المملكة تتصدر أول موسوعة عربية للأرقام القياسية

نايف السالم(صدى):

حصلت المملكة على المركز الأول في أول موسوعة عربية للأرقام القياسية، أمس الجمعة، والتي شملت 500 اختراع وابتكار عربي.

وسلط كتاب الموسوعة التي أصدرتها مؤسسة المنجزين العرب للتنمية، الضوء على إنجازات السعودي الكفيف مهند جبريل أبو دية باعتباره الأكثر إنجازًا بين أصحاب الهمم.

وأنجز ” مهند جبريل ” الذي يعد من أنشط المخترعين الذين لهم بصمات متميزة في مجال الابتكار، أكثر من 22 اختراعًا، أبرزهم غواصة أطلق عليها ” صقر العروبة “.