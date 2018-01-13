أمير القصيم ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد سعود الحربي

سالم المطيري(صدى):

نقل سمو أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى أسرة شهيد الواجب وكيل رقيب سعود بن مسعود عاتق الحربي.

جاء ذلك خلال تأدية سموه صلاة الجنازة على الشهيد، بعد ظهر اليوم، في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة، بمرافقة وكيل إمارة المنطقة عبدالعزيز الحميدان؛ ومساعد قائد معهد طيران القوات البرية اللواء الطيار الركن عبدالله بن محمد الشهراني؛ ومساعد مدير شرطة القصيم العميد جعيدان الحميداني؛ وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين وأقارب الشهيد، وجموع من المصلين.

وأشاد الأمير، بالمواقف البطولية للشهيد وكافة المرابطون بالحد الجنوبي، مضيفاً:” العزاء للوطن كافة في مصاب الجميع نظير ما قدمه الشهيد من شجاعة وفداءٍ تكللت بنيله هذا الشرف وهو على رأس العمل مؤدياً مهامه على أكمل وجه خدمة لدينه وملكه، ودفاعاً عن وطنه وحمايته ” .