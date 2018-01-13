جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا يعلن عن مغادرة المهاجرين المغاربة غير الشرعيين

طرابلس(صدى):

أكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا اليوم، عن مغادرة المهاجرين المغاربة غير الشرعيين الذين سبق أن قدموا إلى ليبيا.

وقال الجهاز خلال بيان له، إن المهاجرين غادروا إلى الدار البيضاء بالمغرب جوًا عبر مطار إمعيتيقة الدولي، يوم أمس.

من جهته أفاد المسؤول في تنسيقية الجالية المغربية في ليبيا عز الدين ثابت، بأن السلطات المغربية ستقوم بترحيل نحو 320 مغربيًا عالقين في ليبيا.

وأوضح المسؤول، أن المجموعة تشمل 254 عالقًا بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس، و 66 شخصًا بمركز إيواء في جنزور.