” حساب المواطن ” يعلن عن 3 قنوات اتصال لتلقي الاستفسارات والشكاوى
أعلن برنامج حساب المواطن، عن قنوات التواصل الخاصة به، والتي يتم من خلالها تلقي اتصالات واستفسارات ةشكوى المواطنين المستفيدين من البرنامج.
وأوضح ” حساب المواطن ” على ” تويتر ” ، أنه يتم تلقي الاتصالات على مركز الاتصال 19912 من الأحد إلى الخميس في الفترة ما بين 8 صباحًا إلى 10 مساءً.
وأضاف أنه يمكن تلقي الاتصالات على حساب العملاء @Citizen_care على الساعة عدا الجمعة والسبت من 1 مساءً إلى 11 مساءً، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية هنا على مدار الساعة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2623 ] نشر منذ 49 دقيقة
حرر الرد