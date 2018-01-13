” حساب المواطن ” يعلن عن 3 قنوات اتصال لتلقي الاستفسارات والشكاوى

علي القحطاني (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، عن قنوات التواصل الخاصة به، والتي يتم من خلالها تلقي اتصالات واستفسارات ةشكوى المواطنين المستفيدين من البرنامج.

وأوضح ” حساب المواطن ” على ” تويتر ” ، أنه يتم تلقي الاتصالات على مركز الاتصال 19912 من الأحد إلى الخميس في الفترة ما بين 8 صباحًا إلى 10 مساءً.

وأضاف أنه يمكن تلقي الاتصالات على حساب العملاء @Citizen_care على الساعة عدا الجمعة والسبت من 1 مساءً إلى 11 مساءً، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية هنا على مدار الساعة.