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” حساب المواطن ” يعلن عن 3 قنوات اتصال لتلقي الاستفسارات والشكاوى

” حساب المواطن ” يعلن عن 3 قنوات اتصال لتلقي الاستفسارات والشكاوى
علي القحطاني (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، عن قنوات التواصل الخاصة به، والتي يتم من خلالها تلقي اتصالات واستفسارات ةشكوى المواطنين المستفيدين من البرنامج.

وأوضح ” حساب المواطن ” على ” تويتر ” ، أنه يتم تلقي الاتصالات على مركز الاتصال 19912 من الأحد إلى الخميس في الفترة ما بين 8 صباحًا إلى 10 مساءً.

وأضاف أنه يمكن تلقي الاتصالات على حساب العملاء @Citizen_care على الساعة عدا الجمعة والسبت من 1 مساءً إلى 11 مساءً، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية هنا على مدار الساعة.

 


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