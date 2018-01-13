الإسكان: فتح باب الحجز مرة أخرى لـ ” إسكان جدة “

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان عن عزمها لفتح باب الحجز مرة أخرى في مشروع إسكان جدة دون تحديد موعد محدد، لافته إلى أن الإغلاق جاء مؤخرًا لتقدم أعداد كبيرة تفوق الطاقة الاستيعابية للمشروع.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن تنازل المرشح عن القرض لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، حيث يعد هذا المنتج الوحيد الذي يمكن الاستغناء عنه، مؤكده أنه في حال الرفض من جانب الممول بعود المستفيد لقوائم الانتظار.

وأشارت إلى أن منتج ” الأرض ” يتم منحه دون مقابل مادي، على أن يتم تطويره خلال 3 أعوام، لافته إلى أنه في حال كانت الأرض غير صالحة للسكن يمكن رفع اعتراض عن طريق الحساب مرفق به المستندات اللازمة لذلك.

وأكدت الوزارة إلى أن الأولوية في الحصول على منتجات الإسكان ترجع إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.