رحيل رونالدو على رأسهم.. نيمار يضع شروطا صعبة للانضمام إلى الريال

نواف السالم(صدى):

وضع لاعب باريس سان جيرمان،البرازيلي نيمار دا سيلفا، شروطه من أجل الانضمام إلى ريال مدريد، الصيف القادم.

وأبلغ نيمار مسؤولي الريال، عن رغبته في مغادرة اللاعب كريستيانو رونالدو، لصفوف الفريق، من أجل موافقته على الانضمام.

وأوضح ” نيمار ” أنه يرغب أن يكون اللاعب الوحيد الذي سينتقل إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالإضافة إلى استغناء الريال عن غاريث بيل.

ويبدو أن نيمار وضه شروطًا لعرقلة الاتفاق، حيث لن يكون رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق بالأمر السهل تحقيقه.