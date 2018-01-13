بعد حضور ألف سيدة مباراة الأهلي.. مشجعات: أثبتنا أننا على قدر ثقة القيادة

ماجد محمد(صدى):

أعربت المشجعات النساء، عن فرحتهن بالسماح للعائلات بدخول الملاعبا لرياضية، حيث تم تطبيق لأول مرة في مباراة الأهلي والباطن أمس الجمعة.

وحضر اللقاء، 23898 مشجعًا، منهم 4411 عائلة بحضور أكثر من 1000 سيدة، اللائي عبّرن عن عظيم شكرهن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” الذي سمح لهن بدخول الملاعب والتشجيع.

وفي سياق متصل، حضرت المباراة وكيل الهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر، في إشارة منها إلى دعم وتشجيع السيدات في هذه الخطوة التاريخية.

ويبدو أن هذه الخطوة تكلّلت بنجاح باهر، من حيثتنظيم الهيئة العامة للرياضة وعدم إغفالها عن التفاصيل الدقيقة، وكانت إجراءات السلامة والأمن على أعلى درجة من الكفاءة.

وفي هذا الإطار، قالت إحدى السيدات التي حضرت المباراة: ” نحن استطعنا لأول مرة التواجد على أرض الحدث والتشجيع بكل حب وفخر وانتماء لنوادينا المفضلة ومؤازرتهم لبذل المزيد، وكذلك هذه الخطوة حتمًا سترفع من الروح المعنوية للاعبين خاصة إذا حضر المدرجات عوائلهم و شجعوهم عن قرب ” .

وشجّعت السيدة، جميع المشجعات على التواجد المستمر في الملاعب وحضور المباريات ودعم فرقهم المفضلة وبالتأكيد سيكون عائد ذلك كبير على اللاعبين، مقدمة الشكر إلى القيادة الرشيدة ورئيس الهيئة العامة للرياضة على اتخاذ هذه الخطوة.

فيما أكدت إحدى المشجعات: ” أثبتنا كسيدات بحضورنا وتواجدنا المنتظم أننا على قدر كبير من الثقة التي أولانا إياها والدنا خادم الحرمين الشريفين بالسماح لنا دخول الملاعب وأثبتنا لجميع المتخوفين بأن هدفنا هو التسلية البريئة و تشجيع فرقنا ودعم نوادينا بمنتهى الأدب والاحترام كما هو الحال في باقي بلدان دول العالم فالمرأة السعودية تستحق أن تُفتح أمامها الأبواب بلا تردد ” .

يذكر أن دوري المحترفين شهد أول حضور نسائي لمبارياته منذ تأسيسه عام 1974، تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرياضة أواخر أكتوبر الماضي، القاضي بالسماح للسيدات بدخول ملاعب كرة القدم، وتجهيز الملاعب في 3 مدن لاستقبالهن ابتداءً من مطلع العام 2018.