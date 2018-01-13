شاب يبحث عن عروسه بالفيسبوك ويتزوجها في 6 أيام

متابعات(صدى):

أقدم شاب يٌدعى ” شيديما أميدو ” على الإعلان عن فتاة للزواج منها عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، وعقب 6 أيام تزوج من فتاة نيجيرية راسلته بقبولها العرض .

وكتب أميدو عبر ” فيسبوك ” أنه وصل بالعمر لسن الزواج وجاهز ولا يضيع الوقت، وقال في منشوره: ” أرسلي لي مواصفاتك وأكثر المؤهلات سوف تكون متزوجة في 6 يناير المقبل “.

وأعلن أميدو أن الطلبات ستغلق عند 31يناير 2017، وتلا ذلك منشور آخر أنه جاد، عقب تعليقات ساخرة.

وكانت إحدى المعلقات فتاة نيجيرية تُدعى صوفي لجيوما التي جذبت انتباهه بتعليق: ” أنا مهتمة، فقط أرسل لي عبر الرسائل المباشرة ” ، وفي البداية ظنَّت أن الأمر مزحة، قبل أن يتطور.

وسافر أميدو قرابة 300 ميل من بيته من شمال العاصمة أبوغا إلى بلدة إينوغو في نيجيريا.

وانتظرت الفتاة الشاب أمام أحد المتاجر، وقالت: ” كان أشبه بالقصص الخيالية… كان حبّاً من النظرة الأولى، ولم أكن أتوقع أن مُزحة عبر (فيسبوك) تتحول إلى حقيقة “.

وعقب ساعتين من اللقاء، طلب أميدو لقاء عمها لطلبها للزواج، وقال له: ” عمي، لقد التقيت بالسيدة التي أريدها زوجة لي ” ، وبمجرد موافقة العمّ، أتت عائلة الشاب وتمت الخطبة للتحضير للزواج الذي تم في ستة أيام، وقالت الفتاة في تصريحات إعلامية : ” لم أكن أتوقع أن يحدث الحب من أول نظرة… أو من مجرد منشور عبر (فيسبوك) .