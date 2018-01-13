%54 نسبة السعوديين الباحثين عن عمل بمؤهلات فوق الثانوية

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن نسبة السعوديين الباحثين عن عمل من حاملي الشهادة فوق الثانوية في الربع الثالث من عام 2017.

وأوضحت الهيئة أن نسبة السعوديين حاملي الشهادة فوق الثانوية الباحثين عن عمل بلغت نحو 54% من إجمالي 1.23 مليون سعودي باحث عن عمل، لافته إلى ارتفاع عدد الباحثين عن عمل في الربع الثالث بنحو 155.62 ألف سعودي.

وأشارت إلى ارتفاع الإناث الباحثات عن عمل بنسبة 21.1%، فيما تراجع الذكور بنسبة 11.8%، حيث بلغ إجمالي الإناث الباحثين عن عمل بنهاية الربع الثالث من 2017 بلغ 1.04 مليون أنثى، بنحو 84.5%، بينما شكل الذكور نسبة 15.5% بعدد 190.8 ألف ذكر.

وأكدت الهيئة استقرار معدل البطالة بين السعوديين عند مستوى 12.8% فيما انخفض معدل البطالة الإجمالي للسعويين والمقيمين إلى 5.8%.