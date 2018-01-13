بعد رفع عدد الأجانب في الأندية.. الأهلي يوضح حقيقة بقاء ” عبد الشافي “

طلال الغامدي(صدى):

بعد تداول الأنباء حول نية ” الأهلي ” للاحتفاظ بظهيره الأيسر المصري محمد عبد الشافي، نفى النادي استمرار اللاعب، على الرغم قرار رفع عدد الأجانب في الأندية السعودية إلى سبعة لاعبين في كل فريق.

وأكد أحمد بامعوضة، مدير الاحتراف بالنادي، على رحيل الظهير الأيسر المصري الدولي محمد عبد الشافي عن صفوف الفريق، موضحًا أن لقاء الباطن هو الأخير للاعب المصري بقميص الفريق.

ومن المقرر أن يلعب ” عبد الشافي ” في صفوف الفتح خلال ينايرالجاري،عقب التعاقد معه على سبيل الإعارة .