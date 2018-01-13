ميسي يتقاضى 100 مليون يورو سنويا من برشلونة

نواف السالم(صدى):

أوضحت مصادر، أن نجم برشلونة ليونيل ميسي، يتقاضى سنويًا 100 مليون يورو من النادي، وفقًا للعقد الجديد معه.

وأشار موقع ” ميديابار ” الفرنسي، إلى أن عقد ” ميسي ” الذي كتب في 30 يونيو، اختلف عن العقد الذي قام ميسي بالتوقيع عليه، مشيرة إلى أن عقد فبراير أفضل بكثير، موضحًا أن القيمة الإجمالية لعائدات ميسي من عقده الجديد مع برشلونة، والممتد حتى عام 2021، أكثر تبلغ أكثر من 400 مليون يورو، دون احتساب الضريبة.

وعن عرض ريال مدريد قال الموقع إن ميسي حصل بالفعل على طلب من الريال، الذي أبدى استعداده لدفع البند الجزائي في عقد ميسى، والتي تبلغ 259 مليون يورو.