بالفيديو والصور.. سفير خادم الحرمين بالصين يزور بعثة المنتخب الأولمبي

نواف السالم(صدى):

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين، تركي الماضي، اليوم السبت، بعثة المنتخب الأولمبي تحت 23 عاماً الذي يشارك في كأس آسيا لكرة القدم.

وأكد ” الماضي ” ، أن مباراة العراق التي يخوضها المنتخب اليوم، تعتبر مباراة حاسمة، متوقعاً أن المنتخب سيكون له فرصة كبيرة للفوز بالكأس إذا ما فازوا في مبارة اليوم.

وأشار السفير، إلى وجود دعم واضح وصريح من الهيئة العامة للرياضة، للمنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى ان لديهم كافة معطيات الفوز.