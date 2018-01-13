بعد حضور النساء مباراة الأهلي والباطن.. ” الفيفا ” : ” نراكم مع الأخضر في روسيا “

ماجد محمد(صدى):

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم ، الفيفا، المملكة عقب حضور النساء لمباراة الأهلي والباطن التي أقيمت أمس في إطار الجولة الـ 17 من دوري المحترفين باستاد الجوهرة.

وقال ” الفيفا ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” انتصار كروي جديد للمرأة السعودية، مشجعات الأهلي هتفن لفريقهن من المدرجات فى ملعب ” الجوهرة المشعة ” للمرة الأولى فى تاريخ المملكة “.

وتابع ” الفيفا ” تغريدته: ” الاتحاد الدولى FIFA يهنئكن بالإنجاز ويتمنى لكن التقدم والنجاح فى المزيد من المجالات نراكم قريباً مع ” الأخضر ” فى روسيا!”.