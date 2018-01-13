روسيا تنشر فرقة جديدة بصواريخ ” أرض- جو ” في شبه جزيرة القرم

موسكو(صدى):

نشرت القوات الروسية، صباح اليوم السبت، فرقة جديدة في شبه جزيرة القرم، في خطوة ثانية من نوعها بعد نشر مقرفة مسلحة لنفس نظام الدفاع الجوي في القرم في ربيع 2017 قرب بلدة فيودوسيا.

وأعلنت روسيا أنها زودت الفرقة بصواريخ أرض- جو من طراز ” إس- 400 ” على أن يكون مقرها بالقرب من مدينة سيفاستوبول؛ لمراقبة المجال الجوي فوق الحدود مع أوكرانيا في تصعيد للتوتر العكسري في المنطقة.

وأكد القائد في القوات الجوية الروسية فيكتور سيفوستيانوف، أن نظام الدفاع الجوي الجديد مصمم للدفاع عن حدود روسيا، لكنه يمكن تعديله ليصبح معدًا للهجوم في أقل من 5 دقائق.

وكانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم في 2014 ما أدى إلى فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على موسكو والتسبب في وضع متأزم في المنطقة.