أكثرهم في الرياض.. 20 ألف موظفا يتقاضون أقل من 1500 ريال

حمود العنزي(صدى):

أشارت إحصائية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أن عدد الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، ولا تتجاوز رواتبهم الـ 1500 ريال، بلغ نحو 19650 موظفاً خلال الربع الثالث من عام 2017.

وجاءت منطقة الرياض، في صدارة قائمة الموظفين السعوديين الذي يحصولون على هذا الراتب، بنسبة تقدر بـ 42%، وبعدد يقارب الـ 8208 مواطناً.

فيما كانت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بعدد 2485 مواطنًا، وبعدها المنطقة الشرقية بعدد 1520 موظفًا.

وبلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون هذا الراتب بالقصيم 1347 موظفًا، بينما كانوا 473 في منطقة تبوك، ثم بيشة التي سجلت 113 موظفًا فقط.