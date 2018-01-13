مدرب ليفربول يعلن جاهزية صلاح
أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي ، جاهزية محمد صلاح المحترف المصري في صفوف الفريق لمباراة غداً الأحد أمام مانشستر سيتي بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال كلوب خلال تصريحاته لوسائل الإعلام :” إن لم يحدث أي شيء في الوقت الحالي وسيعود صلاح للمشاركة في المباريات بدءً من لقاء الأحد، فهو يتدرب بشكل طبيعي “.
وأضاف المدرب الألماني خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قائلاً :” اللعب أمام السيتي أمر مثير، هم قادرون دائماً على التسبب في مشاكل لك إذا لم تنتبه لهم، ولكن أيضاً الشجاعة ضرورية في مثل هذه المباريات لتقديم أفضل ما لدينا “.
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