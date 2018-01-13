مدرب ليفربول يعلن جاهزية صلاح

نواف السالم(صدى):

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي ، جاهزية محمد صلاح المحترف المصري في صفوف الفريق لمباراة غداً الأحد أمام مانشستر سيتي بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب خلال تصريحاته لوسائل الإعلام :” إن لم يحدث أي شيء في الوقت الحالي وسيعود صلاح للمشاركة في المباريات بدءً من لقاء الأحد، فهو يتدرب بشكل طبيعي “.

وأضاف المدرب الألماني خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قائلاً :” اللعب أمام السيتي أمر مثير، هم قادرون دائماً على التسبب في مشاكل لك إذا لم تنتبه لهم، ولكن أيضاً الشجاعة ضرورية في مثل هذه المباريات لتقديم أفضل ما لدينا “.