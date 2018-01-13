أول تعليق من ” بن لادن ” على تولي الحكومة لإدارة الشركة
أصدرت مجموعة بن لادن السعودية اليوم السبت بياناً حول ما تم تداوله مؤخراً من أنباء عن تولي الحكومة لإدارة الشركة.
وقالت الشركة بحسب في البيان الذي نشرته وكالة ” رويترز: “ تؤكد شركة مجموعة بن لادن أنها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها، كما تؤكد أنها مستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل أغلب أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين والتي بدأ بعضها من عدة أشهر لإعادة تأهيل بئر زمزم ومجدول انتهاؤه قبل شهر رمضان 1439 “.
وأضافت أنه وحسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25433 ] نشر منذ 46 دقيقة
طيب بما أنه تم تبرئة العمال والمهندسين والشركة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 20 دقيقة
أولاً تحيه للبطل محمد بن سلمان الذي أوقف نزيف عشرات المليارات كانت تدفع كل عام لسعودي اوجيه وبن لادن من خلال عقود تكلفتها الفعليه لا تتجاوز 5%
ثانياً وحيث ان اصول وممتلكات تلك الشركتين جائت من أموال الدوله … فنتمنى من الحكومه الإعلان عن تأميمهما وتملك الحكومه لها..فهذا حقها واستعادته