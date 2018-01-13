أول تعليق من ” بن لادن ” على تولي الحكومة لإدارة الشركة

نايف السالم(صدى):

أصدرت مجموعة بن لادن السعودية اليوم السبت بياناً حول ما تم تداوله مؤخراً من أنباء عن تولي الحكومة لإدارة الشركة.

وقالت الشركة بحسب في البيان الذي نشرته وكالة ” رويترز: “ ‎تؤكد شركة مجموعة بن لادن أنها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها، كما تؤكد أنها مستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل أغلب أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين والتي بدأ بعضها من عدة أشهر لإعادة تأهيل بئر زمزم ومجدول انتهاؤه قبل شهر رمضان 1439 “.

وأضافت أنه وحسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة.