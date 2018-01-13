مدافع الريال يغيب عن مواجهة فياريال

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي ريال مدريد عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم زين الدين زيدان مواجهة فياريال في الدوري الإسباني، ويغيب عنها سرجيو راموس وكريم بنزيما المصابان وماركوس يورينتي بسبب متاعب وأشرف حكيمي بقرار فني.

ويغيب راموس وبنزيما مجدداً بسبب الإصابات في العضلات، وهي ثالث مباراة بعد أن خرجا من القائمة في مواجهة نومانثيا في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا ولقاء سيلتا فيغو بملعب بالايدوس.

وينضم إلى قائمة المصابين ماركوس يورينتي الذي يعاني متاعب جسدية منذ مباراة الكأس الأربعاء الماضي، أما الاستبعاد الوحيد الذي قرره زيدان فكان الظهير الأيمن المغربي حكيمي.