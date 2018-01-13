عبد الرحمن بن مساعد يرد على تجاهل القنوات الرسمية عرض قصائده الوطنية

حمود العنزي(صدى):

أوضح الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، ورئيس نادي الهلال السابق،اليوم السبت، أن السبب وراء نجاح قصائده هو أنه تم كتابتها لشخصيات تستحق ذلك، موضحًا أنه لا يهتم بعرضها في قنوات رسمية أو خاصة.

وجاء توضيح ” بن مساعد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ردًا على استفسار أحد المتابعين الذي غرد قائلًا: ” رغم نجاح قصائدك الوطنية الكبير ( سلمان الشهامة ، هول الحزم، عظيم الحزم ، وزير دفاع الدار، وآخرها إصعد بعزمك في ولي العهد) إلا أنه من الملاحظ أنها لا تعرض أبدًا في أي قناة سعودية رسمية أو خاصة .. ماهو السبب؟ ” .

وقال ” بن مساعد ” ردًا على الاستفسار: ” لست متابعًا بدقة وان كان ما تقوله صحيحًا فلا أعلم السبب ولا أجد الأمر هامًا، كون القصائد حققت انتشارًا كبيرًا بفضل الله ثم لقيمة من كتبت فيهم القصائد واستحقاقهم لأكثر مما قيل فيهم وكذلك بفضل الأحبة أمثالك من المتابعين .. لا حرمني الله فضلكم ” .