تعرف على تفاصيل نظام التأشيرات السياحية.. الدول المسموح لها والشروط

نايف السالم(صدى):

أقرت المملكة تنظيم إصدار التأشيرات السياحية والمقرر البدء في منحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي حصرت إصدار تلك التأشيرات على المكاتب السياحية المرخصة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني فقط.

وبحسب التنظيم تقرر منح التأشيرة السياحية لمواطني منطقة الشينقن المجموعة الأوربية (٢٥ دولة) ومواطني القارتين الأمريكتين، اليابان، الصين الشعبية، الصين الوطنية، سنغافورة، ماليزيا، بروناي، أستراليا، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وذلك يتم عن طريق التقدم لإحدى الشركات المعتمدة التي بدورها تقدّم الجوازات للممثلية المعنية بعد حصولها على أرقام التأشيرات .

واشترط التنظيم للحصول على التأشيرة، أن يكون قدوم السائحين وإقامتهم تحت رعاية واستضافة جهات معينة ومرخص لها بمزاولة خدمة استقبال ونقل السائحين القادمين من خارج المملكة والإشراف على إقامتهم ومغادرتهم، ويتم قدوم السائحين ضمن مجموعات، بحيث لا تقل كل مجموعة عن أربعة أشخاص.

وألا يقل عمر المرأة المطلوب التأشير لها عن ثلاثين عاماً، وما دون ذلك يكون قدومها مع محرم، وألا تشتمل البرامج السياحية والزيارات المناطق المحظورة على غير المسلمين (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وأن تعامل طلبات السائحين من الدول المشار إليها أعلاه الموجودين في غير بلدانهم، وفق ما يعامل به غيرهم، بأن يكون قدومهم ضمن مجموعات، وأن تتولى تقديم التأشيرات لهم جهات مختصة مرخص لها من الهيئة العليا للسياحة.

ولفتت أن السائح يستطيع الراغب في القدوم للمملكة لغرض السياحة الحصول على معلومات عن الشركات السعودية المرخص لها عن طريق موقع المملكة السياحي، كما يمكن للراغب في الحصول على تأشيرات سياحية الاتصال بأحد مكاتب الخطوط السعودية أو وكلائها المعتمدين في الخارج للحصول على التأشيرة عن طريق برنامج ” اكتشف المملكة ” .