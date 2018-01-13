مانشستر يونايتد يسعى لضم سانشيز

نواف السالم(صدى):

ذكر مدرب مانشستر يونايتد ثاني الدوري الانجليزي لكرة القدم، البرتغالي جوزيه مورينيو، الى امكانية السعي لضم مهاجم ارسنال التشيلي اليكسيس سانشيز الى صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية واصفا اللاعب بانه ” ظاهرة “.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي :” لا يؤمن النادي ومالكوه كثيرا بسوق الانتقالات الشتوية , لا نؤمن بالتعاقد مع لاعب لمجرد التعاقد , لكن ما نعتقده بان هناك بعض اللاعبين في العالم إذا سنحت لك الفرصة للتعاقد معهم عليك ان تحاول وهذا كل ما في الامر “.

واضاف :” ليس جيداً من الناحية الاخلاقية الحديث عن لاعب من ناد اخر. اذا تحدث احدهم عن احد لاعبي فريقي ليقولوا انهم مهتمون به، فإنني لن اكون سعيداً “.