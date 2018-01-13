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” حاسب لوحي ” يتسبب في اندلاع حريق بشقة في جدة

” حاسب لوحي ” يتسبب في اندلاع حريق بشقة في جدة
نايف السالم(صدى):

تسبب جهاز حاسب لوحي، اليوم السبت، في اندلاع حريق بأحد الشقق في منطقة جدة، أسفر عن إصابة شخصين.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية عبر ” تويتر ” : ” جهاز حاسب لوحي موصول بالتيار الكهربائي تسبب بـ اندلاع حريق، بشقة بالدور الرابع من عمارة ستـة أدوار بـجدة-السلامة نتج عنه اصابة شخصين بإختناق تم علاجهما بالموقع ” .

وأكد المركز أن الجهات الأمنية المختصة تباشر الحادث.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 49 دقيقة

الحمد لله على سلامتهم

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