” حاسب لوحي ” يتسبب في اندلاع حريق بشقة في جدة

نايف السالم(صدى):

تسبب جهاز حاسب لوحي، اليوم السبت، في اندلاع حريق بأحد الشقق في منطقة جدة، أسفر عن إصابة شخصين.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية عبر ” تويتر ” : ” جهاز حاسب لوحي موصول بالتيار الكهربائي تسبب بـ اندلاع حريق، بشقة بالدور الرابع من عمارة ستـة أدوار بـجدة-السلامة نتج عنه اصابة شخصين بإختناق تم علاجهما بالموقع ” .

وأكد المركز أن الجهات الأمنية المختصة تباشر الحادث.