” حاسب لوحي ” يتسبب في اندلاع حريق بشقة في جدة
تسبب جهاز حاسب لوحي، اليوم السبت، في اندلاع حريق بأحد الشقق في منطقة جدة، أسفر عن إصابة شخصين.
وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية عبر ” تويتر ” : ” جهاز حاسب لوحي موصول بالتيار الكهربائي تسبب بـ اندلاع حريق، بشقة بالدور الرابع من عمارة ستـة أدوار بـجدة-السلامة نتج عنه اصابة شخصين بإختناق تم علاجهما بالموقع ” .
وأكد المركز أن الجهات الأمنية المختصة تباشر الحادث.
ريمان[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 49 دقيقة
الحمد لله على سلامتهم