محترف الأهلي الجديد : السوبر أفضل ختام قبل رحيلي

الرياض(صدى):

ذكر مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إن تحقيق لقب السوبر على حساب فريق المصري والفوز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في الدوري، هو أفضل ختام لمشواره في الوقت الحالي مع الأهلي، قبل السفر إلى السعودية لبداية مشواره مع فريق الاهلي.

وأضاف زكريا أن احترافه في نادي كبير مثل الأهلي لن يقلل من فرصه على الإطلاق في التواجد بصفوف المنتخب الوطني، لافتا إلى أن الدوري السعودي قوي للغاية وفريق أهلي جدة من أكبر الفرق هناك.

وأكد لاعب الأهلي على سعادته باللعب بجانب الظهير الأيسر للمنتخب الوطني محمد عبدالشافي بصفوف الأهلي ، لافتا إلى أنه علم باستمرار عبد الشافي مع الفريق، مضيفا أن كثرة اللاعبين المصريين في الدوري السعودي تزيد من قوته والمنافسة بداخله.