أمانة نجران تعلن عن موعد قرعة توزيع أراضي المنح الملكية

راشد آل شريه(صدى):

كشفت أمانة نجران، اليوم السبت،عن موعد حضور القرعة العلنية؛ لتوزيع أراضي المنح الملكية التي صدرت بأوامر سامية، لشهداء الواجب وعدد من المواطنين.

وقالت إن القرعة ستقام الخميس الموافق 1/5/1439، في مقر الأمانة، في حي الفيصلية، مضيفة أن القرعة تخص المشمولين بالمنح الصادرة من المقام السامي الكريم وشهداء الواجب.

وفي هذا السياق أوضح المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، أنه في حال تعذر حضور صاحب المنحة أو وكيله الشرعي؛ سيتم سحب لجنة المنح بدلًا عنه؛ كما يجب إحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو ” كرت العائلة ” .

ووأعلنت الأمانة عن أسماء من تقرر منحهم وسحب القرعة لهم، والتي جاءت كالتالي:

1. مهدي عوض محمد آل عوض اليامي

2. معيض سالم معيض آل رزق

3. أحمد يحيى علي آل عباس

4. عبدالله علي سالم فلكه

5. سعود فيصل عقاب العتيبي

6. قينه حسن محمد الربعة

7. منصور خالد منصور حامد آل حامد

8. سعيد علي مسفر الوادعي

9. راشد محمد حسن آل الحارث

10. ناصر مسفر حمد آل حسين

11. مرعي ناصر مسفر آل حسين

12. ناصر مهدي سعيد اليامي

13. وافية مسعود علي زينان

14. يحيى حمد عبدالله آل حيدر

15. سارة علي حسن الزبادين اليامي

16. سحر علي حسن الزبادين اليامي

17. فاطمة صالح محمد اليامي

18. سعيد علي دكام لسلوم

19. منصور محمد أحمد آل مرشد

20. مهدي هامل كسيح اليامي

21. نادر سعيد علي لسلوم

22. مانع ناصر سعيد آل الحارث

23. محسن ظافر سعيد آل الحارث

24. محمد خالد منصور آل حامد

25. محمد سعيد علي لسلوم

26. سعيد محمد حمد آل سليم

27. عبدالله سعيد علي لسلوم

28. عبدالله علي حسن الزبادين اليامي

29. عبدالمحسن علي جابر أبوساق آل سالم

30. علي حسن مبخوت الزبادين اليامي

31. غفره ناصر هادي أبوعده

32. فارس هامل كسيح اليامي

33. الحسن مانع حسين اليامي

34. جابر علي جابر أبوساق آل سالم

35. حسن مبارك علي آل الصريمي

36. حسين محمد محمد آل صلاح

37. حمد سعيد علي لسلوم

38. حمد علي حسن الزبادين اليامي

39. خالد سعيد علي دكام لسلوم

40. خالد منصور علي حامد آل حامد

41. دكام سعيد علي لسلوم

42. ذياب علي حسن الزبادين اليامي

43. راشد محمد مسفر آل الحارث

44. جواهر سالم دليم المحامضي الوادعي

45. نورة علي حسن اليامي

46. نوضي علي حسن اليامي

47. صالح مانع محمد المحامض اليامي