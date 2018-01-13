لتتمتع برحلة سياحية خارجية.. عليك بـ 15 خطوة 

عادل الحربي (صدى):

يلجأ المواطنون إلى الرحلات السياحية الخارجية، في أغلب الإجازات، حيث أكدت المؤشرات أن هناك ارتفاعاً دائماً في الإنفاق على مثل هذ النوع من السياحة.

وفي هذا الإطار، كشفت جمعية حماية المستهلك عن 15 خطوة يجب أن تقوم بها قبل إجراء هذه الرحلة، وهي:

1- القروض البنكية: تجنب السفر بطلب القروض البنكية أو الاستدانة من أحد قدر الإمكان.

2- مكاتب السفر والمواقع: احرص على التعامل مع مكاتب او مواقع إلكترونية مرخصة وموثوقة حتى لا تقع ضحية النصب والاحتيال.

3- خطط:خطط للسفر مبكراً، على الأقل بـ3 أشهر حتى تضمن أفضل العروض للطيران والفنادق.

4- معلومات: ابحث عن معلومات المدينة التي تعتزم السفر إليها وتعرف على متوسط أسعارها.

5- تأشيرة الدخول: هل البلد يطلب تأشيرة دخول؟ وحجز مواصلات وفنادق قبل السفر؟

6- ميزانية:خطط لميزانية رحلتك واحرص على توفير 20% منها للظروف الطارئة التي قد تواجهها.

7- أماكن: احصر جميع الأماكن التي ترغب بزيارتها في جدول حتى تنظيم أوقاتك في السفر.

8- خدمات: عند حجز الفندق تاكد من سياسة الحجز” المبلغ مسترد أو غير مستود- شروط خاصة- الخدمات المجانية المقدمة “.

9- مواصلات:استخدم قدر الإمكان المواصلات العامة في التنقل حتى توفر من ميزانيتك.

10- السكن:التنوع في اختيار المنطقة السكنية.

11- عملة: احرص على توفير جزء من عملة البلد قبل السفر، وكذلك الاهتمام بتنوع طرق الأموال كتوفير مبالغ نقدية وبطاية ائتمان معتمدة وبطاقة بنك محلي للسحب الخارجي.

12- متعلقات: لا تحنل معك مبالغ نقدية كبيرة وكذلك جواز سفرك، أثناء التجول في المدينة.

13- قانون البلد:عليك التقيد بقوانين وأمظمة البلد والتواصل مع السفارة السعودية عند الضرورة.

14- أجهزة:احرص على أن تكون الأجهزة التي تحملها أصلية بما فيها الجهاز الشخصي والبرامج لأن التساهل في ذلك قد يعرضك للعقوبة.

15- جواز السفر:وثق بياناتك وجواز سفرك لدى السفارة عند وصولك وتأكد من سريان صلاحية جوازك لمدة لا تقل عن 6 أشهر.