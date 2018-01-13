نورة شنار ردا على أحد مرتزقة قطر: النظام الإرهابي يعاني حرمان المراعي

طلال الضوي(صدى):

استنكرت الكاتبة نورة شنار، اليوم السبت، هجوم أحد العناصر القطرية عليها وسبها في تغريدة على صفحته على ” تويتر “.

وأكدت ” شنار ” في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن البقر المستورد من تركيا واستيراد لبن الحمير منها أثر على عقول مرتزقة قطر، قائله ” الشعب القطري مهوس بالبقر من بعد الحرمان من المراعي أصبح لديهم نقص بقر ويروني بقرة “.

وقالت ” نورة ” في تغريدة أخرى ” لن انزل إلى مستواك الضحل في الرد ولا يستغرب منك ومن أي مرتزق في قطر هذه الوقاحة فنظامك الإرهابي القطري أسوء من ضحالة ردك “.

وكان نشر أحد المغردين القطرين صورة لنورة شنار معدله ببرنامج فوتوشوب، واضعين على وجهها إحدى صور المراعي، ما أثار غضب المغردين.