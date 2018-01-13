عناصر ” داعش ” تترك ذويها بالعراق والسلطات تساعدهم

بغداد(صدى):

ترك عناصر تنظيم ” داعش ” الإرهابي، زوجاتهم وأبنائهم في المناطق التي سيطر عليها الجيش العراقي.

وأكدت السلطات العراقية، أن حوالي 1300 من النساء والأطفال الأجانب واللاتي يحملن جنسيات 14 دولة، معظمها من جمهوريات آسيا الوسطى توجد في البلاد.

وأشارت السلطات العراقية، إلى أنها تقدم الرعاية الإنسانية اللازمة لهم، بعد أن تقطعت بهم السبل.

ونجح الجيش العراقي الفترة الماضية، في الانتصار على عناصر تنظيم ” داعش ” الإرهابي وإعادة السيطرة على مدن عراقية عدة.